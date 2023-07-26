Боронос Борис Семенович
Место рожденияд. Малинино, Венгеровский район, Новосибирская область
Дата рождения09.05.1941
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1941
д. Малинино, Венгеровский район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Боронос Людмила Аленсеевна
г. Ангарск Иркутской области
Рождение ребёнка
20.02.1975
Дочь: Полуэктова Елена Борисовна
Мать ребёнка: Боронос Людмила Аленсеевна
г. Ангарск Иркутской области
Рождение ребёнка
05.01.1977
Мать ребёнка: Боронос Людмила Аленсеевна
г. Ангарск Иркутской области