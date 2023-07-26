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Боронос Борис Семенович

Место рождения

д. Малинино, Венгеровский район, Новосибирская область

Дата рождения

09.05.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1941

Отец: Боронос Семен Петрович

Мать: Боронос Корнилович Марианна Брониславовна

д. Малинино, Венгеровский район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боронос Людмила Аленсеевна

г. Ангарск Иркутской области
Рождение ребёнка
20.02.1975

Дочь: Полуэктова Елена Борисовна

Мать ребёнка: Боронос Людмила Аленсеевна

г. Ангарск Иркутской области
Рождение ребёнка
05.01.1977

Сын: Боронос Семен Борисович

Мать ребёнка: Боронос Людмила Аленсеевна

г. Ангарск Иркутской области
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