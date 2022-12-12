Чулкова (Короткова) Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чулкова (Короткова) Ксения Михайловна

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Место рождения

Обшияры или Яльчик?Волжский район Марий Эл

Дата рождения

1901

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Игнатьев Михаил

Мать: Мария

Обшияры или Яльчик?Волжский район Марий Эл
Рождение ребёнка
19.11.1933

Дочь: Демидова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Чулков Иван Алексеевич

Степанкино, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1986
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