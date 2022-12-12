Чулкова (Короткова) Ксения Михайловна
Место рожденияОбшияры или Яльчик?Волжский район Марий Эл
Дата рождения1901
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Игнатьев Михаил
Мать: Мария
Обшияры или Яльчик?Волжский район Марий Эл
Рождение ребёнка
19.11.1933
Дочь: Демидова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Чулков Иван Алексеевич
Степанкино, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1986