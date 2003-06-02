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Машкин Вячеслав Валерьевич
Машкин Вячеслав Валерьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.06.2003
Пол
Мужской
Отец
Машкина Валерий Николаевич
1963 г.р.
Мать
Ложникова Ольга Анатольевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.2003
Отец:
Машкина Валерий Николаевич
Мать:
Ложникова Ольга Анатольевна
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