Вишнякова (Вязовая) Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1972
Рождение ребёнка
24.10.1997
Дочь: Вишнякова Влада Александровна
Отец ребёнка: Вишняков Александр Владимирович
Рождение ребёнка
04.07.2000
Сын: Вишняков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Вишняков Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Бат-мицва
Неизвестно