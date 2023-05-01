Вишнякова (Вязовая) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишнякова (Вязовая) Татьяна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1972

Отец: Вязовой Виктор Николаевич

Мать: Маслюк Валентина Александровна

Рождение ребёнка
24.10.1997

Дочь: Вишнякова Влада Александровна

Отец ребёнка: Вишняков Александр Владимирович

Рождение ребёнка
04.07.2000

Сын: Вишняков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Вишняков Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вишняков Александр Владимирович

Бат-мицва
Неизвестно
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