Чимилюк Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧимилюк Дмитрий

Чимилюк Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.?.1919

Сын: Чимилюк Михаил

Мать ребёнка: Чимилюк ?

Рождение ребёнка
21.01.1928

Дочь: Долгань Анна

Мать ребёнка: Чимилюк ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чимилюк Филипп

Мать ребёнка: Чимилюк ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чимилюк ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close