Чимилюк Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.?.1919
Сын: Чимилюк Михаил
Мать ребёнка: Чимилюк ?
Рождение ребёнка
21.01.1928
Дочь: Долгань Анна
Мать ребёнка: Чимилюк ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чимилюк Филипп
Мать ребёнка: Чимилюк ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чимилюк ?
Смерть
Неизвестно