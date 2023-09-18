Моисеев Виталий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1950
Дата смерти19.09.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1950
Отец: Моисеев Семён Алексеевич
Мать: Моисеева Вера Степановна
Рождение ребёнка
07.07.1973
Сын: Моисеев Андрей Витальевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1981
Сын: Моисеев Евгений Витальевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
19.09.1985