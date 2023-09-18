Моисеев Виталий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеев Виталий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1950

Дата смерти

19.09.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1950

Отец: Моисеев Семён Алексеевич

Мать: Моисеева Вера Степановна

Рождение ребёнка
07.07.1973

Сын: Моисеев Андрей Витальевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1981

Сын: Моисеев Евгений Витальевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
19.09.1985
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