Глазунова (Гусева) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Милания/Лукерья?
Рождение ребёнка
16.10.1912
Дочь: Михайленко Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Глазунов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глазунов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Глазунов Василий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно