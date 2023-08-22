Глазунова (Гусева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазунова (Гусева) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Милания/Лукерья?

Рождение ребёнка
16.10.1912

Дочь: Михайленко Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Глазунов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазунов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Глазунов Василий Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазунов Василий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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