Арина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Степанович
Рождение ребёнка
1700
Сын: Григорий Иванович
Отец ребёнка: Иван Степанович
Рождение ребёнка
1705
Сын: Макар Иванович
Отец ребёнка: Иван Степанович
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Степанович
Смерть
Неизвестно