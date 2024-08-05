Арина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрина Ивановна

Арина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1683 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Степанович

Рождение ребёнка
1700

Сын: Григорий Иванович

Отец ребёнка: Иван Степанович

Рождение ребёнка
1705

Сын: Макар Иванович

Отец ребёнка: Иван Степанович

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Степанович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.