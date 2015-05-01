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Новицкий Руслан Ильичь
Новицкий Руслан Ильичь
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Древо
Место рождения
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Дата рождения
01.05.2015
Пол
Мужской
Отец
Новицкий (Бусыгин) Илья Алексеевич
1986 г.р.
Мать
Аболемова Юлия Александровна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.2015
Отец:
Новицкий Илья Алексеевич
Мать:
Аболемова Юлия Александровна
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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