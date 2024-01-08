Цирулик Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цирулик Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Передних Ольга Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цирулик Алексей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цирулик Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цирулик Олег

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цирулик Валерий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цирулик Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цирулик Леонид

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цирулик Галина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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