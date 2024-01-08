Цирулик Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Передних Ольга Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цирулик Алексей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цирулик Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цирулик Олег
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цирулик Валерий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цирулик Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цирулик Леонид
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цирулик Галина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно