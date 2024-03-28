Сафонова Анастасия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1902
Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Ефимович
Рождение ребёнка
25.12.1904
Дочь: (Сафонова) Анисья Тимофеевна
Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Ефимович
Рождение ребёнка
18.07.1906
Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Ефимович
Рождение ребёнка
11.11.1910
Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Ефимович
Рождение ребёнка
25.12.1912
Сын: Сафонов Степан Тимофеевич
Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Ефимович
Рождение ребёнка
30.03.1915
Дочь: (Сафонова) Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Ефимович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Сафонов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Ефимович
Смерть
Неизвестно