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Сафонова Анастасия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Тимофей Ефимович

Рождение ребёнка
05.02.1902

Сын: Сафонов Фёдор Тимофеевич

Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Ефимович

Рождение ребёнка
25.12.1904

Дочь: (Сафонова) Анисья Тимофеевна

Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Ефимович

Рождение ребёнка
18.07.1906

Сын: Сафонов Илья Тимофеевич

Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Ефимович

Рождение ребёнка
11.11.1910

Сын: Сафонов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Ефимович

Рождение ребёнка
25.12.1912

Сын: Сафонов Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Ефимович

Рождение ребёнка
30.03.1915

Дочь: (Сафонова) Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Ефимович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Сафонов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Ефимович

Смерть
Неизвестно

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