Слюнина (Нечаева) Варвара Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слюнина (Нечаева) Варвара Иванова

Место рождения

д Хомуцово, Богатенский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1742

Дата смерти

1775

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

д Хомуцово, Богатенский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1745

Сын: Слюнин Яков Петров

Отец ребёнка: Слюнин Петр Трофимов

Выезжее, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Слюнин Максим Петров

Отец ребёнка: Слюнин Петр Трофимов

Выезжее, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Слюнин Козьма Петров

Отец ребёнка: Слюнин Петр Трофимов

Выезжее, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Слюнин Семен Петров

Отец ребёнка: Слюнин Петр Трофимов

Выезжее, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Слюнин Петр Трофимов

Выезжее, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Бредихина Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Слюнин Петр Трофимов

Выезжее, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Слюнин Николай Петров

Отец ребёнка: Слюнин Петр Трофимов

Выезжее, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Слюнин Мартин Петров

Отец ребёнка: Слюнин Петр Трофимов

Выезжее, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слюнин Петр Трофимов

Смерть
1775
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