Слюнина (Нечаева) Варвара Иванова
Место рожденияд Хомуцово, Богатенский уезд, Курская губерния
Дата рождения1742
Дата смерти1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
д Хомуцово, Богатенский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1745
Сын: Слюнин Яков Петров
Отец ребёнка: Слюнин Петр Трофимов
Рождение ребёнка
1755
Сын: Слюнин Максим Петров
Отец ребёнка: Слюнин Петр Трофимов
Рождение ребёнка
1758
Сын: Слюнин Козьма Петров
Отец ребёнка: Слюнин Петр Трофимов
Рождение ребёнка
1764
Сын: Слюнин Семен Петров
Отец ребёнка: Слюнин Петр Трофимов
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Слюнин Петр Трофимов
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Бредихина Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Слюнин Петр Трофимов
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Слюнин Петр Трофимов
Рождение ребёнка
1773
Сын: Слюнин Мартин Петров
Отец ребёнка: Слюнин Петр Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слюнин Петр Трофимов
Смерть
1775