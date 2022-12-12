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Иван Николаев

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1779 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Жена

Около 1807 г.р.

Дети

Около 1828 г.р.
1834 г.р.
Около 1835 г.р.
Около 1836 г.р.
Около 1843 г.р.
Около 1846 г.р.

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Николай Алексеев

Мать: Татьяна

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Волчков Иван Иванов

Мать ребёнка: Ефимия Григорьева

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.02.1834

Сын: Сергей Иванов

Мать ребёнка: Ефимия Григорьева

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Ефимия Григорьева

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Вера Иванова

Мать ребёнка: Ефимия Григорьева

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Ефимия Григорьева

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Ефимия Григорьева

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Григорьева

Смерть
Неизвестно
Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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