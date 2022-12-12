Иван Николаев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Николай Алексеев
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Волчков Иван Иванов
Мать ребёнка: Ефимия Григорьева
Рождение ребёнка
?.02.1834
Сын: Сергей Иванов
Мать ребёнка: Ефимия Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Ефимия Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Вера Иванова
Мать ребёнка: Ефимия Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Ефимия Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Ефимия Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Григорьева
Смерть
Неизвестно