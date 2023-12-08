Тарасенко Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасенко Неизвестно

Тарасенко Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткаченко Евдокия Савельевна

Отец ребёнка: Тарасенко Савелий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коскина Ефросинья Савельевна

Отец ребёнка: Тарасенко Савелий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасенко Савелий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close