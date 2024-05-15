Максимов Иван Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1946
Дочь: Максимова Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Максимова (Богданович) Нина Михайловна
Рождение ребёнка
07.06.1949
Мать ребёнка: Максимова (Богданович) Нина Михайловна
Смерть
Около 1958