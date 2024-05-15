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Максимов Иван Николаевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.05.1946

Дочь: Максимова Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Максимова (Богданович) Нина Михайловна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1949

Сын: Максимов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Максимова (Богданович) Нина Михайловна

Смерть
Около 1958
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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