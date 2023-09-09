Лунева Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
23.01.1842
Карачуницы, Порховский муниципальный район, Псковская область
вдова
Место жительства
1842
Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно