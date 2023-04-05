Устюжанинов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанинов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устюжанинов Николай Иванович

Мать ребёнка: Устюжанинова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынюк Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Устюжанинова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аликина Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Устюжанинова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устюжанинов Иван Иванович

Мать ребёнка: Устюжанинова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Ивановна

Мать ребёнка: Устюжанинова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устюжанинова Мария

Смерть
Неизвестно
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