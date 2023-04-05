Устюжанинов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устюжанинов Николай Иванович
Мать ребёнка: Устюжанинова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынюк Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Устюжанинова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аликина Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Устюжанинова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устюжанинов Иван Иванович
Мать ребёнка: Устюжанинова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Ивановна
Мать ребёнка: Устюжанинова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устюжанинова Мария
Смерть
Неизвестно