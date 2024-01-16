(Танаева) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Танаева) Анна Ильинична

Место рождения

Россия, Томская область, Томский район, д. Сафроново

Дата рождения

30.11.1899

Пол

Женский

Отец

Мать

1873 г.р.

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

ЮМ
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Место
Комментарий
Рождение
30.11.1899

Отец: Танаев Илья Пахомович

Мать: Федосья Лаврентевна

Россия, Томская область, Томский район, д. Сафроново
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Вера

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Россия, Томская область
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.04.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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