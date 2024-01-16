(Танаева) Анна Ильинична
Место рожденияРоссия, Томская область, Томский район, д. Сафроново
Дата рождения30.11.1899
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1899
Отец: Танаев Илья Пахомович
Мать: Федосья Лаврентевна
Россия, Томская область, Томский район, д. Сафроново
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Вера
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Россия, Томская область
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.04.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан