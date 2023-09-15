Сергиев Пётр Филиппович
Место рождения
Дата рождения20.06.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1912 ст.
Отец: Сергиев Филипп Фомич
Крещение
22.06.1912 ст.
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник Александр Астраханский. И. д. псаломщика Евфимий Станоткин Сергиев Филипп Фомич. Отец. Урядник Студёновской станицы Сергиева Агриппина Ивановна. Мать Станоткин Евфимий Евстихиевич. Восприемн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно