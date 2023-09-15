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Сергиев Пётр Филиппович

Место рождения

Студёное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

20.06.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1894 г.р.

Мать

До 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1912 ст.

Отец: Сергиев Филипп Фомич

Мать: Сергиева Агриппина Ивановна

Студёное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
22.06.1912 ст.
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник Александр Астраханский. И. д. псаломщика Евфимий Станоткин Сергиев Филипп Фомич. Отец. Урядник Студёновской станицы Сергиева Агриппина Ивановна. Мать Станоткин Евфимий Евстихиевич. Восприемн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Студёное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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