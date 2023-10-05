Гурьянова Агафия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьянова Агафия Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1906

Дочь: Захарова Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Гурьянов Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Григорий Федорович

Отец ребёнка: Гурьянов Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Григорий Федорович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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