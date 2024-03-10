Гомонов Стефан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гомонов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гомонова Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гомонов Стефан Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гомонов Мартин Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гомонов Даниил Стефанович
Смерть
Неизвестно