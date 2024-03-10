Гомонов Стефан Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гомонов Стефан Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гомонов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гомонова Ксения Стефановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гомонов Стефан Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гомонов Мартин Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гомонов Даниил Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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