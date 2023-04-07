Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти25.02.1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1756
Сын: Онисим? Федорович
Отец ребёнка: Федор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Григорьевич
Смерть
25.02.1760