Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

25.02.1760

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
1756

Сын: Онисим? Федорович

Отец ребёнка: Федор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Григорьевич

Смерть
25.02.1760
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