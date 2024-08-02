Спиридонова (Панова) ВЕРА ИВАНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1920
Дата смерти16.02.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Спиридонов ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Смерть
16.02.1958