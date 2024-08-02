Спиридонова (Панова) ВЕРА ИВАНОВНА 30.08.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Спиридонова (Панова) ВЕРА ИВАНОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1920

Дата смерти

16.02.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спиридонов ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Смерть
16.02.1958

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