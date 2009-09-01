Теслина (Сермягова) Галина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1945
Дата смерти?.09.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1974
Дочь: Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Теслин Валерий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сатовханова Юлия Валерьевна
Отец ребёнка: Теслин Валерий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.2009