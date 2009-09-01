Теслина (Сермягова) Галина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТеслина (Сермягова) Галина Андреевна

Теслина (Сермягова) Галина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1945

Дата смерти

?.09.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1974

Дочь: Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Теслин Валерий Степанович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сатовханова Юлия Валерьевна

Отец ребёнка: Теслин Валерий Степанович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теслин Валерий Степанович

Смерть
?.09.2009
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close