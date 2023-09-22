Кучумов Евгений Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1972
Отец: Кучумов Георгий Борисович
Мать: Кучумова Нина Федоровна
Рождение ребёнка
21.07.1996
Дочь: Кучумова Ксения Евгеньевна
Мать ребёнка: Кучумова Людмила Александровна
Рождение ребёнка
30.07.2000
Сын: Кучумов Кирилл Евгеньевич
Мать ребёнка: Кучумова Людмила Александровна