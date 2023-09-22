Кучумов Евгений Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучумов Евгений Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1972

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1972

Отец: Кучумов Георгий Борисович

Мать: Кучумова Нина Федоровна

Рождение ребёнка
21.07.1996

Дочь: Кучумова Ксения Евгеньевна

Мать ребёнка: Кучумова Людмила Александровна

Рождение ребёнка
30.07.2000

Сын: Кучумов Кирилл Евгеньевич

Мать ребёнка: Кучумова Людмила Александровна

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