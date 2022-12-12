Cares Elias (Eli)
Место рожденияRussia
Дата рождения05.11.1874
Дата смерти27.08.1940
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1874
Отец: Karasik Nathan
Мать: Karasik Riva
Russia
Бракосочетание
1901
Russia
Рождение ребёнка
24.08.1903
Сын: Cares Ruby (Ruwen)
Мать ребёнка: Cares (karasik) Dora (Doba)
Орёл, город Орёл, Орловская область
Иммиграция
1904
Рождение ребёнка
11.07.1906
Дочь: Mootchnik May Marian
Мать ребёнка: Cares (karasik) Dora (Doba)
New York
Рождение ребёнка
07.09.1908
Сын: Cares Nathan
Мать ребёнка: Cares (karasik) Dora (Doba)
New York, NY
Смерть
27.08.1940
Brooklyn, NY