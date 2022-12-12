Cares Elias (Eli) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Cares Elias (Eli)

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Место рождения

Russia

Дата рождения

05.11.1874

Дата смерти

27.08.1940

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1874

Отец: Karasik Nathan

Мать: Karasik Riva

Russia
Бракосочетание
1901

Жена: Cares (karasik) Dora (Doba)

Russia
Рождение ребёнка
24.08.1903

Сын: Cares Ruby (Ruwen)

Мать ребёнка: Cares (karasik) Dora (Doba)

Орёл, город Орёл, Орловская область
Иммиграция
1904
Рождение ребёнка
11.07.1906

Дочь: Mootchnik May Marian

Мать ребёнка: Cares (karasik) Dora (Doba)

New York
Рождение ребёнка
07.09.1908

Сын: Cares Nathan

Мать ребёнка: Cares (karasik) Dora (Doba)

New York, NY
Смерть
27.08.1940
Brooklyn, NY
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