Медведев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Иван

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Место рождения

Кужендеево, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Кужендеево, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1695

Сын: Медведев Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кужендеево, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1701

Сын: Медведев Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кужендеево, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1706

Сын: Медведев Никоном Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кужендеево, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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