Климова Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Нина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1907

Дата смерти

01.06.1989

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1937

Дочь: Игнатович Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Долгачёв Василий Еремеевич

Рождение ребёнка
12.04.1950

Сын: Долгачёв Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Долгачёв Василий Еремеевич

Смерть
01.06.1989
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