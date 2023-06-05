Климова Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1907
Дата смерти01.06.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1937
Дочь: Игнатович Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Долгачёв Василий Еремеевич
Рождение ребёнка
12.04.1950
Сын: Долгачёв Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Долгачёв Василий Еремеевич
Смерть
01.06.1989