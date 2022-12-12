Батурин Виктор Павлович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти14.10.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1882
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1915 по 1918
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1915 по 1915
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1919 по 1930
Павлодар
Место жительства
С 1930
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1930 по 1930
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С 1932
Смерть
14.10.1938