Батурин Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батурин Виктор Павлович

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Место рождения

Становое, Новосильский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

14.10.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Становое, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Место жительства
С 1882
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1915 по 1918
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1915 по 1915
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1919 по 1930
Павлодар
Место жительства
С 1930
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1930 по 1930
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С 1932
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
14.10.1938
Самара, Самара, Самарская область
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