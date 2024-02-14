Суздальницкий Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суздальницкая Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суздальницкая Лидия
Рождение ребёнка
29.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суздальницкая Лидия
г.Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Смерть
2003
Улан-Удэ