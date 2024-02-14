Суздальницкий Иосиф 1923 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСуздальницкий Иосиф

Суздальницкий Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Суздальницкий Абрам Иосифович

Мать: Суздальницкая (Матыльская) Пана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суздальницкая Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальницкая Лидия

Рождение ребёнка
29.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суздальницкая Лидия

г.Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Смерть
2003
Улан-Удэ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.