Трубин Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения19.11.1926
Дата смерти04.04.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 01.01.1950
Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.02.1952
Мать ребёнка: не указана
Берёзовский, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1954
Дочь: Трубина Ирина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
14.05.1964
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.04.1996
Курьи, Сухой Лог, Свердловская область