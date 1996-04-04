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Трубин Михаил Петрович

Место рождения

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область

Дата рождения

19.11.1926

Дата смерти

04.04.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Бракосочетание
Около 01.01.1950

Жена: Зырянова Клеопатра Александровна

Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.02.1952

Сын: Трубин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Берёзовский, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1954

Дочь: Трубина Ирина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
14.05.1964

Сын: Трубин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
04.04.1996
Курьи, Сухой Лог, Свердловская область
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