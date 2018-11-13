Соловьева - Борина Ольга Алнександровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1949
Дата смерти13.11.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1970
Сын: Соловьев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Соловьев Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
14.09.1975
Дочь: Тушина - Соловьева Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Соловьев Сергей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.11.2018