Соловьева - Борина Ольга Алнександровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьева - Борина Ольга Алнександровна

Соловьева - Борина Ольга Алнександровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1949

Дата смерти

13.11.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1970

Сын: Соловьев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Соловьев Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
14.09.1975

Дочь: Тушина - Соловьева Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Соловьев Сергей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Сергей Сергеевич

Смерть
13.11.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close