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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Бахтин Дмитрий Герасимович

Отец ребёнка: Бахтин Герасим?

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Бахтин Агафон

Отец ребёнка: Бахтин Герасим?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтин Алексей

Отец ребёнка: Бахтин Герасим?

Ояш, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтин Семен Герасимович

Отец ребёнка: Бахтин Герасим?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтин Петр

Отец ребёнка: Бахтин Герасим?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахтин Герасим?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтин Трофим

Отец ребёнка: Бахтин Герасим?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтин Василий

Отец ребёнка: Бахтин Герасим?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтин Павел

Отец ребёнка: Бахтин Герасим?

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