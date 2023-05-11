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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Бахтин Дмитрий Герасимович
Отец ребёнка: Бахтин Герасим?
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Бахтин Агафон
Отец ребёнка: Бахтин Герасим?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахтин Алексей
Отец ребёнка: Бахтин Герасим?
Ояш, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бахтин Герасим?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахтин Петр
Отец ребёнка: Бахтин Герасим?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бахтин Герасим?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахтин Трофим
Отец ребёнка: Бахтин Герасим?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахтин Василий
Отец ребёнка: Бахтин Герасим?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахтин Павел
Отец ребёнка: Бахтин Герасим?