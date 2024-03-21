Черкашина Лидия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мельников Алексей
Мать: Мельникова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкашин Игорь Георгиевич
Отец ребёнка: Черкашин Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Черкашин Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Георгиевна
Отец ребёнка: Черкашин Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черкашин Георгий
Смерть
Неизвестно