Черкашина Лидия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашина Лидия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельников Алексей

Мать: Мельникова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкашин Игорь Георгиевич

Отец ребёнка: Черкашин Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Черкашин Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Георгиевна

Отец ребёнка: Черкашин Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкашин Георгий

Смерть
Неизвестно

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