Берсенева (Семенова) Александра Семеновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Берсенева (Семенова) Александра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семёнов Семен

Мать: Семенова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березовская (Берсенева) Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Берсенев Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
17.09.1932

Дочь: Бромберг (Берсенева) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Берсенев Михаил Михайлович

Девкино, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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