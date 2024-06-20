Берсенева (Семенова) Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семёнов Семен
Мать: Семенова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березовская (Берсенева) Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Берсенев Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
17.09.1932
Дочь: Бромберг (Берсенева) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Берсенев Михаил Михайлович
Девкино, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно