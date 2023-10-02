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Марушева Ирина Николаевна
Марушева Ирина Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.07.1955
Пол
Женский
Отец
Марушев Николай
1930 г.р.
Мать
Марушева Лида Васильевна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1955
Отец:
Марушев Николай
Мать:
Марушева Лида Васильевна
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