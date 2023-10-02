Марушева Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марушева Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1955

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1955

Отец: Марушев Николай

Мать: Марушева Лида Васильевна

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