Васильева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1940

Сын: Васильев Алексей

Отец ребёнка: Васильев Александр

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Николай

Отец ребёнка: Васильев Александр

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Геннадий

Отец ребёнка: Васильев Александр

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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