Васильева Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1940
Сын: Васильев Алексей
Отец ребёнка: Васильев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Николай
Отец ребёнка: Васильев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Геннадий
Отец ребёнка: Васильев Александр
Смерть
Неизвестно