Гуселетов Иван Борисович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Гуселетова Елена Семеновна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Гуселетова Елена Семеновна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Гуселетов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Гуселетова Елена Семеновна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Гуселетов Маркел Иванович
Мать ребёнка: Гуселетова Елена Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно