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Гуселетов Иван Борисович

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Место рождения

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Гуселетов Борис Яковлевич

Мать: Гуселетова Домна Даниловна

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Гуселетова Елена Семеновна

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Гуселетова Елена Семеновна

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Гуселетов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Гуселетова Елена Семеновна

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Гуселетов Маркел Иванович

Мать ребёнка: Гуселетова Елена Семеновна

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Елена Семеновна

Смерть
Неизвестно
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