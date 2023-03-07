Мосунов Вукол Игнатьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиПосле 1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Пелагея Вуколова
Мать ребёнка: Мосунова Феодора Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Анастасия Вуколова
Мать ребёнка: Мосунова Феодора Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Мосунов Иван Вуколов
Мать ребёнка: Мосунова Феодора Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Агафья Вуколова
Мать ребёнка: Мосунова Феодора Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Улита Вуколова
Мать ребёнка: Мосунова Феодора Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1802