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Мосунов Вукол Игнатьев

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Место рождения

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

После 1802

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Мосунов Игнатий (ст) Иванов

Мать: Мосунова Евдокия Иванова

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Пелагея Вуколова

Мать ребёнка: Мосунова Феодора Григорьева

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Анастасия Вуколова

Мать ребёнка: Мосунова Феодора Григорьева

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Мосунов Иван Вуколов

Мать ребёнка: Мосунова Феодора Григорьева

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Агафья Вуколова

Мать ребёнка: Мосунова Феодора Григорьева

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Улита Вуколова

Мать ребёнка: Мосунова Феодора Григорьева

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосунова Феодора Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1802
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