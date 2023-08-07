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Акишин Евдоким Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

19.12.1888

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Петр Логинович

Мать: Вера Атиповна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евдокия Евдокимовна

Мать ребёнка: Акишина Марья Петровна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Акишин Григорий Евдокимович

Мать ребёнка: Акишина Марья Петровна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Акишин Петр Евдокимович

Мать ребёнка: Акишина Марья Петровна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марья Евдокимовна

Мать ребёнка: Акишина Марья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акишина Марья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
19.12.1888
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