Акишин Евдоким Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти19.12.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Петр Логинович
Мать: Вера Атиповна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евдокия Евдокимовна
Мать ребёнка: Акишина Марья Петровна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Акишин Григорий Евдокимович
Мать ребёнка: Акишина Марья Петровна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Акишина Марья Петровна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марья Евдокимовна
Мать ребёнка: Акишина Марья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акишина Марья Петровна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
19.12.1888