Ветрова (Никитин) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Никитин Петр Семенович
Мать: Никитина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Ветров Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Ветров Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: 2 Дочери
Отец ребёнка: Ветров Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно