Ветрова (Никитин) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВетрова (Никитин) Татьяна Петровна

Ветрова (Никитин) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Никитин Петр Семенович

Мать: Никитина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Ветров Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Ветров Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: 2 Дочери

Отец ребёнка: Ветров Петр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ветров Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close