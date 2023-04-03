Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Таранов Трофим
Отец ребёнка: Таранов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Таранов Иван
Место жительства
Неизвестно
Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно