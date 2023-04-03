Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Таранов Трофим

Отец ребёнка: Таранов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таранов Иван

Место жительства
Неизвестно
Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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