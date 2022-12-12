Шигонцев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шигонцев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1886

Сын: Шигонцев Сергей Васильеыич

Мать ребёнка: не указана

Починки
Рождение ребёнка
27.10.1891

Дочь: Гульдина Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.09.1897

Дочь: Хоршева Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Починки
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