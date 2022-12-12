Шигонцев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1886
Сын: Шигонцев Сергей Васильеыич
Мать ребёнка: не указана
Починки
Рождение ребёнка
27.10.1891
Дочь: Гульдина Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1897
Дочь: Хоршева Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Починки