Бардак Анна Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти27.06.1882 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Бардак Василий Васильевич
Рождение ребёнка
13.07.1851 ст.
Сын: Бардаков Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Бардак Василий Васильевич
Рождение ребёнка
01.11.1854 ст.
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Бардак Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.06.1882 ст.
Причина смерти: натурально