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Бардак Анна Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

27.06.1882 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Бардак Степан Васильевич

Отец ребёнка: Бардак Василий Васильевич

Рождение ребёнка
13.07.1851 ст.

Сын: Бардаков Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Бардак Василий Васильевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
01.11.1854 ст.

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Бардак Василий Васильевич

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бардак Василий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
27.06.1882 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально
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