Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Екатерина Карповна
Отец ребёнка: Диков Карп Тимофеевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Наталья Карповна
Отец ребёнка: Диков Карп Тимофеевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Анна Карповна
Отец ребёнка: Диков Карп Тимофеевич
Рождение ребёнка
1861
Сын: Диков Иван Карпович
Отец ребёнка: Диков Карп Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно