Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Екатерина Карповна

Отец ребёнка: Диков Карп Тимофеевич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Наталья Карповна

Отец ребёнка: Диков Карп Тимофеевич

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Анна Карповна

Отец ребёнка: Диков Карп Тимофеевич

Рождение ребёнка
1861

Сын: Диков Иван Карпович

Отец ребёнка: Диков Карп Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диков Карп Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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