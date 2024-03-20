Von Weisse Сarl Eduard
Место рожденияРевель, Российская Империя
Дата рождения23.03.1815
Дата смерти02.02.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1815
Отец: Weisse Johann Philipp
Ревель, Российская Империя
Бракосочетание
16.06.1846
Жена: Weisse L.A.
Ревель, Российская Империя
Рождение ребёнка
13.11.1846
Сын: Von Weisse Alfred Gottlieb Alexander
Мать ребёнка: Weisse L.A.
Ревель, Российская Империя
Рождение ребёнка
01.01.1849
Мать ребёнка: Weisse L.A.
Ревель, Российская Империя
Рождение ребёнка
26.02.1851
Дочь: Sophie Louise
Мать ребёнка: Weisse L.A.
Ревель, Российская Империя
Рождение ребёнка
17.03.1853
Мать ребёнка: Weisse L.A.
Ревель, Российская Империя
Рождение ребёнка
28.04.1855
Сын: Von Weisse Benjamin
Мать ребёнка: Weisse L.A.
Ревель, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Unternehmer
Смерть
02.02.1890
Ревель, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Ревель