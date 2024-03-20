Von Weisse Сarl Eduard — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Von Weisse Сarl Eduard

Место рождения

Ревель, Российская Империя

Дата рождения

23.03.1815

Дата смерти

02.02.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1815

Отец: Weisse Johann Philipp

Мать: Weisse Magdalene Dorothea

Ревель, Российская Империя
Бракосочетание
16.06.1846

Жена: Weisse L.A.

Ревель, Российская Империя
Рождение ребёнка
13.11.1846

Сын: Von Weisse Alfred Gottlieb Alexander

Мать ребёнка: Weisse L.A.

Ревель, Российская Империя
Рождение ребёнка
01.01.1849

Сын: Von Weisse Alfred Eduard

Мать ребёнка: Weisse L.A.

Ревель, Российская Империя
Рождение ребёнка
26.02.1851

Дочь: Sophie Louise

Мать ребёнка: Weisse L.A.

Ревель, Российская Империя
Рождение ребёнка
17.03.1853

Сын: Von Weisse Carl Johann

Мать ребёнка: Weisse L.A.

Ревель, Российская Империя
Рождение ребёнка
28.04.1855

Сын: Von Weisse Benjamin

Мать ребёнка: Weisse L.A.

Ревель, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Unternehmer
Смерть
02.02.1890
Ревель, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Ревель
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