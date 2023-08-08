Кузук Дена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Кузук Велю Стоянов
Отец ребёнка: Кузук Стоян Тониов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Кузук Мара Стоянова
Отец ребёнка: Кузук Стоян Тониов
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кузук Танас Стоянов
Отец ребёнка: Кузук Стоян Тониов
Смерть
Неизвестно