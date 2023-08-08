Кузук Дена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузук Дена

Кузук Дена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Кузук Велю Стоянов

Отец ребёнка: Кузук Стоян Тониов

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Кузук Мара Стоянова

Отец ребёнка: Кузук Стоян Тониов

Рождение ребёнка
1837

Сын: Кузук Танас Стоянов

Отец ребёнка: Кузук Стоян Тониов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close