Федонюк/Феденюк Геннадий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федонюк/Феденюк Геннадий Антонович

Место рождения

Гродненская губерния, Гроднеский уезд, Велико-Берестовицкая волость

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.07.1925

Жена: Федонюк/Феденюк (Полякова) Анна

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
11.05.1926

Сын: Федонюк Николай

Мать ребёнка: Федонюк/Феденюк (Полякова) Анна

Рождение ребёнка
11.06.1927

Дочь: (Федонюк) Ольга

Мать ребёнка: Федонюк/Феденюк (Полякова) Анна

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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