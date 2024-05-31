Федонюк/Феденюк Геннадий Антонович
Место рожденияГродненская губерния, Гроднеский уезд, Велико-Берестовицкая волость
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.07.1925
Рождение ребёнка
11.05.1926
Сын: Федонюк Николай
Мать ребёнка: Федонюк/Феденюк (Полякова) Анна
Рождение ребёнка
11.06.1927
Дочь: (Федонюк) Ольга
Мать ребёнка: Федонюк/Феденюк (Полякова) Анна
Смерть
Неизвестно