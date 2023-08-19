Цыбина (Ситникова) Прасковья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбина (Ситникова) Прасковья Павлова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Ситников Павел Моисеев

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Цыбин Назар Антонович

Отец ребёнка: Цыбин Антон Семенович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Цыбин Иван Антонович

Отец ребёнка: Цыбин Антон Семенович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Цыбин Григорий Антонович

Отец ребёнка: Цыбин Антон Семенович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Цыбин Степан Антонович

Отец ребёнка: Цыбин Антон Семенович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбин Антон Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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