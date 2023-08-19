Цыбина (Ситникова) Прасковья Павлова
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Ситников Павел Моисеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Цыбин Антон Семенович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Цыбин Иван Антонович
Отец ребёнка: Цыбин Антон Семенович
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Цыбин Антон Семенович
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Цыбин Антон Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно