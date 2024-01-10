Сагдиев Рафаэль
Место рожденияд.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
25.07.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гульфиза Анваровна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно