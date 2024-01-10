Сагдиев Рафаэль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагдиев Рафаэль

Место рождения

д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
25.07.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гульфиза Анваровна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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